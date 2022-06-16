Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Samsun'da beyin damarı tıkalı olan kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
SAMSUN - Samsun'da beyin damarı tıkalı olan kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde rahatsızlanan H.D.adlı kadın rahatsızlanınca Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarında tıkanma olduğu tespit edilen H.D.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek hasta H.D'yi alıp Samsun'daki ambulans helikopter pistine götürdü. Hasta kadın buradan kara ambulansına nakledilip Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa