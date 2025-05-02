Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nda rehin alınan ve 54 gün Gazze'de esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Mia Schem, ülkesine döndükten yaklaşık 16 ay sonra cinsel saldırıya maruz kaldı.

HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI İSRAİLLİ REHİNE, ÜLKESİNDE CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Schem, Mart 2025'te tanınmış kişisel spor antrenörü Nati Avidan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. İfadesine göre Schem, Avidan ile buluştuğu günün gecesinde bir arkadaşı tarafından evinde bilinci kapalı halde bulundu. Saatler sonra hastaneye kaldırılan Schem'in olayı net bir şekilde hatırlamadığı, ancak gerçekleştirilen tıbbi muayenede cinsel saldırı bulguların belirlendiği kaydedildi. Schem, vücudunda tespit edilen üç fiziksel belirtiyi ve iki ek tıbbi bulguyu da şikayeti sırasında delil olarak sundu.

ANTRENÖR YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Gözaltına alınan antrenör Nati Avidan ise suçlamaları reddederek Schem'in odasına girmediğini söyledi. Avidan, daha sonrasında ise odada kısa bir süre bulunduğunu kabul etti. İsrail merkezli Channel 12'ye göre, poligraf testi (yalan makinesi) uygulanan Avidan, kendisine yöneltilen sorulara defalarca 'yalan' yanıtlar verdi. Ynet haber sitesi de Avidan'ın, bir yıl önce bir başka kadına, "Antrenman sırasında sana bakmaktan kendimi alamadım" gibi cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla soruşturulduğunu bildirdi.

"SAKLANMASI GEREKEN BEN DEĞİLİM"

Olaya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan Schem, "Saklanması gereken ben değilim" dedi. Yaşadığı travmayı kamuoyuyla paylaşan Schem, olayda kendisine enjekte edilen uyuşturucu maddenin gecikmeli anılara yol açtığını belirtti.

HAMAS'I ÖVMÜŞTÜ

Hamas tarafından esir tutulduğu günlerde kolundan vurulan Schem, anestezi olmadan bir ameliyat geçirmişti. O günlerde Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videosunda "iyi muamele gördüğünü" ve "her şeyin yolunda olduğunu" söyleyen Schem, serbest bırakıldıktan sonra bindiği Uluslararası Kızılhaç aracında da, "Bana nazik davrandılar, yemekler iyiydi" demişti.