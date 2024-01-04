Hakkari'de Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Üzümcü köyüne bağlı Deraltı mezrasında seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hakkari'de seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, Hakkari- Çukurca kara yolu üzerindeki Üzümcü köyüne bağlı Deraltı mezrasında meydana geldi. Hakkari'den Durankaya beldesine gitmek isteyen Şemsettin Gür isimli sürücünün kullandığı 01 ABA 816 plakalı otomobil aniden alev aldı. Mekanik arızadan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ