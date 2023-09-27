Güvenlik Görevlisi Tarafından Öldürülen Kişi Mersin'de

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otoparkta çıkan tartışmada güvenlik görevlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde Hasan Erdem (41), otoparkta tartıştığı güvenlik görevlisi Ali A. (33) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'nda meydana geldi. Parka otomobiliyle gelen Hasan E., giriş kapısında bilinmeyen nedenle güvenlik görevlisi Ali A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Uzaklaşmak için otomobiline binmek isteyen Erdem'in başına mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Erdem'in cenazesi, savcı ve ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ali A.'nın yakalanması için çalışmamalar sürdürülüyor. (DHA)