Göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eskişehir'de göğsünden bıçakla yaralanan 24 yaşındaki Efekan Özkan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Ortabahçe Sokak'ta 24 yaşındaki Efekan Özkan ile 26 yaşındaki Murat Can Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Efekan Özkan, göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efekan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Murat Can Ş.'nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR