Göçük altında kalan işçi kurtarılamadı 3. Sayfa Haberleri Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremde çinko madeninde meydana gelen göçükte yaralanan işçi Arif Karayavuz (29), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremde çinko madeninde meydana gelen göçükte yaralanan işçi Arif Karayavuz (29), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. 23 Şubat günü saat 20.37'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremde Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi'ndeki çinko madeninde göçük meydana geldi. Maden işçisi Arif Karayavuz, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkartılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karayavuz, bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Arif Karayavuz'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kente giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı, bir süre önce de döndüğü belirtildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Saimbeyli Adana 3. Sayfa Haberler

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