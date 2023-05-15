Gemerek'te otomobil takla attı: 2'si çocuk 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Kayseri D-260 Karayolu Karagöl köyü yakınlarında meydana geldi. E.R.K. (38) yönetimindeki 16 KJG 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.R.K (38) ve araçta bulunan çocuklar G.K. (3) ve H.K. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS