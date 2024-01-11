Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te, aracıyla evinden işine giderken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisat işi yapan 38 yaşındaki Can Özdağlı, aracıyla evinden işine giderken bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Araç içerisinde kurşunların hedefi olan Özdağlı, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Can Özdağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Özdağlı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP