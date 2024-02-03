Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan 30 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan 30 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan araması bulunan 30 şüpheli yakalandı. - GAZİANTEP