Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin darbesiyle bir anda çökerek yerle bir oldu. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesi de ağır hasar aldı. Depremde ağır hasar alan İslahiye'deki bir bina için kontrollü yıkım kararı alındı. Yıkım çalışmaları başlaya bina, kepçenin darbesiyle bir anda çöktü. Binanın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

"Bir an önce depremin izlerini silmemiz lazım"

Bir an önce depremin izlerini silerek ilçenin geleceğe hazırlanması gerektiğini söyleyen Ahmet Türk isimli vatandaş, "Binaların yıkımları mahkeme kararlarından dolayı uzuyor. Fakat eğitim açısından şehir ve çevre açısından biraz toparlanmak lazım. Bir an önce depremin izlerini silmemiz ve çocukları geleceğe hazırlamamız lazım. Hayat devam ediyor. Bu güzel bir şey. Okullarla ilgili çalışmalar var ama süreçlerin kısa tutulup bir an önce yapılması öğrenciler açısından daha iyi olur" diye konuştu. - GAZİANTEP