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Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs yakalandı

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Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 25 Aralık 2023 tarihinde hakkında ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakaladı.

Şüpheli şahsın hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Nurdağı Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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