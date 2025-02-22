Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bir restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlayanları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer 31 illerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Maydonoz Döner'in örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, şirketin yurt dışında da yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM ATANDI

TMSF'den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimlerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

300 ANALİZ RAPORU HAZIRLANDI

NTV'de yer alan habere göre; MASAK, 1,5 yıl önce başlatılan soruşturma sırasında, zincirin finansal yapısını ortaya çıkartarak ocak ayında savcılığa iletti.

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi. Kurulu, şubelerin yasal ve yasal olmayan ortakları, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin irdeleyen yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu. Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı. Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayri-resmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi. Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

ÖRGÜT ÜYELERİ HAKKINDA 220 MİLYONLUK TRANSFER HACMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli zincir bir süredir izleniyordu. Şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı yöntemiyle genişlediği, bünyesine FETÖ nedeniyle yasaklı olan kişileri katarak büyüdüğü, örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları anlaşılan şirket yöneticileri, ayrıntılı izlendi.FETÖ bağlantısı olan muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.

RTB İLE BÜYÜDÜ

Sistemini "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandıran şirket resmi belge olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla büyüdü. Şubeler, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden, FETÖ'nün para toplama yöntemi olan,"himmet" adıyla para aldığı, gayri resmi ortaklar oluşturulduğu, hisse satışlarının da örgütle bağlantısı olan kişiler üzerinden yapıldığı belirlendi.

BYLOCK DA KULLANMIŞLAR

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.