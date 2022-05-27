Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti - Haberler

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Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde evinin çatısında çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanan bir kişi, 3 haftalık tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde evinin çatısında çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanan bir kişi, 3 haftalık tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti.

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde 3 hafta önce meydana gelen olayda 33 yaşındaki Fatih Tozlama, evinin çatı kısmında çalıştığı esnada yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tozlama, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tozlama, burada 21 gün süren tedavinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Tozlama'nın, Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlik, Korgan, Fatih, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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