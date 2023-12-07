Antalya'da gece saatlerinde taksici esnafının ve vatandaşların uyuduğunu düşünerek üzerini örttüğü evsiz, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 23'üncü Sokak'ta meydana geldi.

Esnafın uyuduğunu düşünerek üzerini örttüğü evsiz ölü bulundu

Bekçi ve zabıtanın yardım talebini kabul etmedi, sabah ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde taksici esnafının ve vatandaşların uyuduğunu düşünerek üzerini örttüğü evsiz, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 23'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kullanılmayan iş yerinin önünde hareketsiz yatan ve çevre esnafı tarafından da tanınan evsiz kişiyi gören taksiciler, uyuduğunu düşünerek soğuktan korumak için üzerini bez parçasıyla örttü. Bir süre sonra kişinin hareket etmediğini gören taksiciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yardım taleplerini kabul etmedi

İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, incelemesinde, evsiz kişinin hayatı kaybettiğini belirleyince durum polise bildirildi. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cebindeki hastane barkodundan kimliğinin Engin Ömürtay olduğu tespit edildi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömürtay'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ömürtay (63)'un gece saatlerinde kendini iyi hissetmediği, bekçiler ve zabıta ekipleri tarafından hastaneye götürülme teklifini kabul etmediği de öğrenildi.

"Sabah biz uyuduğunu düşünüyorduk"

Yaşananları anlatan taksici Ahmet Boz, "Arkadaşımız dun gun içerisinde buraya geldi. Akşam saatlerinde de bekçi ve zabıta arkadaşlar gelerek kendisini hastaneye götürmeyi tekli etti. Kabul etmedi, dun durumu iyiydi. Sonra biz durumuna falan acıdık. Sabah biz uyuduğunu düşünüyorduk. Hareket ettirince bir tepki alamadık, sağlık ekiplerine bilgi verdik. Yapılan kontrolde eks olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin" dedi.