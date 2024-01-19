Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 7 bin 983 öğrenciye bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenledi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 62 anaokulu ve ilkokulda 7 bin 983 öğrencinin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Polis ve halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve polislik mesleğinin tanıtılması, polisle iletişimin artırılması, polislik mesleğinin tanıtılması, trafik kuralları, basit güvenlik önlemleri ve tanımadıkları kişilere karşı tutum ve davranışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ile alındı. Çağımızın hastalığı olan teknoloji ve ekran bağımlılığı konularında hazırlanan 'Hacivat ve Karagöz'ün Polisle Tanışması-Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı' isimli gölge oyunları desteği ile bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada, "Bu çalışmalar sırasında; kültürümüzün eğitici ve eğlendirici bir parçası olan Hacivat Karagöz Gölge Oyunlarını çocuklarımızın severek-ilgiyle seyrettikleri ve dikkatlerini uzun süre etkinlik üzerinde topladıkları görülmüş, bu sayede bilgilendirme çalışmalarının amacına ulaşarak çocuklarımızın eğitim hayatları üzerinde olumlu etki yaptığı anlaşılmış, okul idarecileri ve Eskişehir halkımızın olumlu destekleri ve övgüleri alınmıştır. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR