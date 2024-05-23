Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

Eskişehir'de polis ekipleri düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlamalarında yapılmaması gerekenler ile en mutlu günlerin acıya dönüşmemesi için havaya ateş açılmaması konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis ve halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması adına belirli tarihlerde çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Muttalip, Emirler, Koyunlar ve Orta Mahalle muhtarları, bu mahallelerde bulunan umuma açık yerler, camiler ve cami dernekleri ziyaret edilerek vatandaşlar bilgilendirildi. Bölgedeki vatandaşlara ruhsatlı dahi olsa silah ve tüfekle meskün mahalde ateş etmenin kanunen yasak olduğunu, ruhsatlı silah ile havaya ateş edilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edildiğini, silaha el konulduğunu ve cezai işlem uygulandığı, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı diye tabir edilen silahlarla havaya ateş edilmesinin kanunen yasak olduğu ve cezai yaptırımlarının bulunduğunu anlatan ekipler, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde izinsiz havai fişek atmanın yasal olmadığını, bu gibi durumlar için kaymakamlıklardan gerekli izinlerin alınması ve organizasyon öncesinde mutlaka bağlı bulunulan polis merkezi amirliğine bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

"Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma"

Özellikle düğün sahiplerinin düğüne gelen davetlileri havaya ateş açılmaması konusunda uyarması gerektiğini dile getiren ekipler, kurallara ve uyarılara uyulmaması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak durumun bildirilmesi gerektiğini, aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle yapılacak adli ve idari işlemlerden etkinlik sahibinin de sorumlu tutulacağı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonucunda, 352 vatandaşın yüz yüze bilgilendirilmesi sağlandı. Bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlara 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' ve 'En Mutlu Gününüz En Acı Gününüz Olmasın' uyarılarının bulunduğu 35 adet de afiş asıldı. - ESKİŞEHİR