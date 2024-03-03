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Eskişehir'de Minibüs Kaza Yaptı, Tramvay Seferleri Aksadı

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Eskişehir'de bir minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay yolunda kaza meydana geldi. Kazanın ardından tramvay seferleri aksadı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay yolunda devrilen minibüs seferlerinin aksamasına neden oldu.

Kaza, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin karşısındaki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 S 1673 plakalı minibüs tramvay yolundan gittiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda araçta ve yol üzerindeki durakta maddi hasar oluştu. Devrilen aracın tramvay yolunu kapatması nedeniyle seferlerde aksama olurken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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