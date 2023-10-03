Eskişehir'de İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de bir fabrika inşaatından çalınan inşaat malzemeleriyle ilgili şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmişehir Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika inşaatından piyasa değeri yaklaşık 8 bin lira olan inşaat malzemesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliği belirlendi.

Zanlı ekiplerce şehir merkezinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mihalıççık'ta firari hükümlü yakalandı

Mihalıççık ilçesinde JASAT tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet icra edildi.

"Basit cinsel saldırı, silahla ateş etme" gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaybolan 40 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Günyüzü ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde yaşayan R.Ş, kendisine ait 40 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırmalar sonucu kaybolan küçükbaş hayvanlar, Çakmak Mahallesi'ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.