Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ölmez isimli şahıs Bankalar Caddesinde eski kız arkadaşı Zülfiye Ö. ile karşılaştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşürken, Zülfiye Ö. yanında bulunan bıçak ile Ercan Ölmez'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan ve ağır yaralan Ölmez, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmez, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar Hisarcık Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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