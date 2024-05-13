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Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren şahıs tutuklandı

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Gaziantep'te yaşanan olayda tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını da ağır yaralayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, polise teslim olduktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını da ağır yaralayan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde aile içi tartışma sonrası Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E. Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti. Olayda Zeynep Özdemir hayatını kaybederken, İ.E. Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

"Psikolojim bozuk, pişmanım" diyen zanlı tutuklandı

Olay sonrası polise teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrolünün ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" diye cevap verdi. Katil zanlısı Halil Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tutuklama Aile İçi Şiddet Adliye Cinayet 3.Sayfa Haberler

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