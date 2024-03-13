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Esenyurt'ta Otomobil Tünel Çıkışına Düştü

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Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Fatih Sanayi Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Efe B. idaresindeki seyir halindeki 34 GKG 292 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle solundaki bariyere çarparak Doğan Araslı Bulvarı'na düştü. Tünel çıkışına düşen aracın sürücüsü Efe B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası araçta hasar oluşurken yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatılırken aracın çekici yardımıyla götürülmesi sonrası trafik normale döndü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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