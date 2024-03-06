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Esenyurt'ta Lise Çıkışında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir lise çıkışında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı. Yabancı uyruklu öğrenciler arasında çıkan tartışma sonucunda yaşanan olayda, 2 öğrenci bir öğrenciyi bıçakladıktan sonra yumrukladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta bir lise çıkışında öğrenciler arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir lise çıkışında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle okul çıkışında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken 2 öğrenci başka bir öğrenciyi iki yerinden bıçakladıktan sonra yumrukladı. Olayı gerçekleştiren öğrenciler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan Rıza Yıldırım isimli vatandaş, "Olay saat 15.40 sıralarında oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler arasında içeride herhalde tartışma olmuş. Sonrasında bir öğrenci diğerini 2 yerinden bıçaklamış. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. Çok kalabalıktı. Hastaneye götürüldü. Karnından ve kolundan bıçaklanmıştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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