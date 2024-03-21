Esenyurt'ta Kurye Restorana Saldırdı

Esenyurt'ta bir kurye, iddiaya göre restorandan siparişi alıp müşteriye dökerek götürdü. Müşteri siparişin dökerek geldiği gerekçesiyle kabul etmeyince kurye restorana gidip "bu nasıl paketleme" diyerek ortalığı birbirine kattı. WhatsApp grubundan arkadaşlarını da çağıran şüpheli, çekiçle cam çerçeve indirirken o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere yemekle yola çıktı. Paketteki yemeği dökerek götüren kurye, müşteriye bu şekilde teslim etmek istedi. Ancak müşteri yemeği bu şekilde kabul etmedi. Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı. Dayak yiyen kurye, WhatsApp üzerinden arkadaşlarını çağırmasıyla olay büyüdü. Sopa ve çekiçle dükkana saldıran kuryenin cinnet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL