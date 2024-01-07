Esenyurt'ta İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolda bulunan direğe çarpması sonucu 7 yolcu ve şoför yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Esenyurt Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HT29 hat numaralı Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı otobüs E-5 yan yolda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan trafik yön direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 7 yolcu ve şoför yaralandı. Yaralıların arasında bir çocuk ve bir hamile kadının da olduğu öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan İETT şoförü ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL