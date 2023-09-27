Esenyurt'ta Hafriyat İşi Yapan Grup Şahıs Grev Yaptı ve Meslektaşlarını Darp Etti

Esenyurt'ta hafriyat işi yapan bir grup şahıs, grev yaparak zarar ettiklerini iddia etti ve greve katılmayan meslektaşlarını tehdit edip darp etti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta hafriyat işi yapıp zarar ettiklerini iddia ederek grev yapan bir grup şahıs, greve katılmayan meslektaşlarını önce tehdit etti, ardından yollarını keserek darp etti. Yaşanan darp anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt ve çevresinde hafriyat işi yapan bir grup şahıs, nakliye şirketinden aldıkları ücretler mazota endekslenmediği için zarar ettiklerini iddia ederek grev yapmaya başladı. Greve katılmayan meslektaşlarının yol üzerinde önünü kesen şahıslar, önce sürücüleri tehdit etti. Ardından ise caddenin ortasında araçlarından indirerek defalarca yumruk atarak darp etti. Olaya çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL