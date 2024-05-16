Esenler'de nefes kesen kovalamaca: İşyeri ve otodan hırsızlık yapan şahıs böyle yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de şüphe üzerine dur ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı belirlendi. Kaçarken birçok araca maddi zarar da veren hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri dün Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde hal ve hareketlerinden şüphelendikleri araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca aralarında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Birçok araca maddi zarar vererek kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Tuna Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan N.G. isimli kaçan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında "hırsızlık", "kastan yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "işyerinden hırsızlık", "otodan hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "polisin dur ihtarına uymama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.