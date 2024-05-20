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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor

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Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Oltu ilçe pazar alanında vatandaşlara ve esnaflara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtarak mağduriyet yaşanmaması için önlemler alınması çağrısında bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis vatandaşları başta dolandırıcılar olmak üzere asayiş konularında uyarmak için broşür dağıttı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından, Oltu ilçe pazar alanında vatandaşlara ve esnaflara yönelik dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlık konuları hakkında el broşürleri dağıtılarak herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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