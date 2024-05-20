Erzurum'un Oltu ilçesinde polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis vatandaşları başta dolandırıcılar olmak üzere asayiş konularında uyarmak için broşür dağıttı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından, Oltu ilçe pazar alanında vatandaşlara ve esnaflara yönelik dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlık konuları hakkında el broşürleri dağıtılarak herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. - ERZURUM