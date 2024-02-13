Erzurum'da donmadan dolayı el freni çekilemeyen araçlar kazalara sebep oluyor
Erzurum'da kış aylarında donmadan dolayı araçların el frenleri çekilemediği için istenmeyen kazalar yaşanıyor. Palandöken ilçesinde bir vatandaşın aracı el freni çekilemediği için yokuş aşağı hareket ederek apartmanın bahçe duvarına çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, benzeri kazaların yaşanmaması için dikkatli olunması gerekiyor.
Erzurum'da kış aylarından donmadan dolayı araçlarının el frenini çekemeyen vatandaşlar zaman zaman istenmeyen kazaları yaşıyor.
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bir vatandaş park ettiği aracının el frenini soğuk havadan dolayı çekemedi. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden araç yolun karşısındaki apartmanın bahçe duvarından düştü. Yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta kimsenin olmaması feci bir kazanın da önüne geçti. Erzurum'da özellikle eksilerin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle balataların yapışmaması için araçlarda el frenleri çekilmiyor. Bu da benzeri kazaları beraberinde getiriyor. Bahçe duvarına uçan araç daha sonra vinçle yerinden çıkarıldı. - ERZURUM