Erzincan'da 23 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Erzincan'da geçtiğimiz 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 23 kişi öldü, bin 771 kişi yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan'da 2023 yılı içerisinde toplamda 2 bin 198 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 180'i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçerken bin 18'i ölümlü/yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 23 kişi can verirken, bin 771 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Ülke genelinde ise 2023 yılında meydana gelen 555 bin 668 trafik kazasında 2 bin 984 kişi hayatını kaybederken 354 bin 323 kişi kazaları yaralı olarak atlattı.

Kazalarda en sık görülen sürücü hatası ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak." olarak kaydedildi. - ERZİNCAN