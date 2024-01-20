Elektrik trafosunda korkutan patlama, o anlar kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamada; trafodan çevreye kıvılcım yayıldı. Patlama esnasında çevrede herhangi bir araç veya vatandaşın bulunmaması tehlikeyi önlerken mahalle sakinlerinin patlama anında yaşadığı panik kamera görüntüsüne yansıdı. Cep telefonuyla görüntülenen patlama sonrası bölgede kısa süreli elektrik kesintisi oldu. - HATAY