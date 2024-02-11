Elbistan'da tartıştığı kişi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde Uğurcan Alkaya (20), tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan Alkaya, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkaya'nın cenazesinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek defnedileceği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan zanlının ise sorgusunun sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ