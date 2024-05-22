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Elazığ'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Mustafa Uygur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 T 0537 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 23 T 0169 plakalı otomobil, kavşak üzerinde çarpıştı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir petrol ofisinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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