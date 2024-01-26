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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir otomobil takla attı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Baskil ilçesi Gemici köyü koç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. O esna da şans eseri yoldan geçen ambulans kazaya müdahale etti. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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