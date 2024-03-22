Elazığ'da Hafif Ticari Araç Yan Yattı: 2 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır yolu Bakyantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 34 HLJ 492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ