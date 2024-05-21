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Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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