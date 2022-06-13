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Eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında 5 Haziran Pazar günü sabaha karşı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucu darp edilerek yaralanan Doğukan Yener, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar neticesinde, kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemeleri ve 29 kişiden alınan ifadelerin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mertcan A.(26) tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir kavga 3. Sayfa Haberler

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