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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Altın Ele Geçirildi

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan ve Bulgaristan üzerinden Romanya'ya giden otobüste, Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından değeri 45 bin euroyu aşan kaçak altın ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan ve Bulgaristan üzerinden Romanya'ya giden otobüste, Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından değeri 45 bin euroyu aşan kaçak altın ele geçirildi.

Türkiye'den hareket edip, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya düzenli sefer yapan Romanya tescilli bir otobüs, Kapıkule'den geçerek Kaptan Andreevo sınır kapısına geldi. 23 yolcunun seyahat ettiği otobüs, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Yapılan kontroller sırasında gümrük memuru, yolculardan birinin gözle görülür şekilde endişeli olduğunu ve tedirgin bir şekilde muayene odasının girişine doğru yürüdüğünü fark etti. 52 yaşındaki Türk vatandaşı M.D.'nin üst aramasında, belindeki elastik kemer içerisinde 4 paket sarı metal ürünün saklı olduğu tespit edildi.

Uzmanın yaptığı inceleme sonucunda şüpheli şahıstan yüzük, madalyon, zincir, bilezik gibi ürünler olmak üzere, 14 ve 22 ayar altından yapılan 876,90 gram kaçak altın ele geçirildi. Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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