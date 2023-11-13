Edirne'de Zehir Taciri Yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yurtdışına kaçmaya çalışan ve zehir tacirliği suçundan araması bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yurtdışına kaçmaya çalışan zehir tacirliği suçundan araması olduğu belirlenen ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesinde yapılan çalışmalarda yurt dışına kaçamaya çalıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik tespitinde, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE