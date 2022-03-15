Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler - Haberler

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Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, cam filmi olan araçlarda denetim yaptı.

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, cam filmi olan araçlarda denetim yaptı.

Edirne'de kentin işlek noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde bazı sürücüler, ceza yememek için araçlarındaki can filmlerini elleriyle söktüler.

Kurallara aykırı şekilde araçlarına cam filmi taktıran sürücülere cezai işlem uygulandı. 70 aracın kontrol edildiği denetimlerde ön camında film olan 12 sürücüye ise para cezası uygulandı.

Bazı araç sürücüleri denetim noktasında kendi elleriyle cam filmini sökerken, çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği, aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısında bulunuldu.

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de denetime takılan sürücüler araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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