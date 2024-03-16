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Edirne'de Polis Kovalamacası Sonucu 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araç, Edirne Gişeleri'ne girmeden ters yöne dönüş alarak kaçmaya devam etti. Ters yönde ilerleyen şüpheli araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 3 kilometre kaçan araç sürücüsü, göçmenleri araç içerisinde bırakarak olay yerinden kaçtı.

Araçta bulunan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilerek, ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Göçmen 3.Sayfa Güncel Haberler

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