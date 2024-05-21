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Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Uzunköprü ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Gemici köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen ve aralarında çocuklarında olduğu 12 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen sınır hattında yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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