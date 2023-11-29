Edirne'de araçta kaçak sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, bir araçta çok sayıda elektronik sigara, kaçak sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de bir araçta çok sayıda elektronik sigara, kaçak sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 350 elektronik sigara, 900 kaçak sigara, 334 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.