Edirne'de 109 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince son 24 saatte yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 109 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele çerçevesinde göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Edirne'de jandarma ekiplerince son 24 saatte yapılan teknik ve analiz çalışmalar sonucu 109 göçmen ile 11 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ve 1 botla yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli 11 organizatör ise işlemlerini müteakip adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar yediemin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE