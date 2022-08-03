Edirne 3. sayfa haberleri | Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın - Haberler

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Edirne 3. sayfa haberleri | Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın

Edirne 3. sayfa haberleri | Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın

Edirne haberler: Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Edirnekapı İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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