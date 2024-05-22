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Düzce Valiliği, tuvalette fotoğraf çeken polis memurunu görevden uzaklaştırdı

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Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi binasındaki tuvalette bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi binasındaki tuvalette bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memurunun görevden uzaklaştırılarak, hakkında idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Düzce Valiliği, 13 Mayıs'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresi binasında polis memuru A.A'nın kadınlar tuvaletinde bir kadının fotoğrafını çektiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. YApılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan 'Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çeken polis açığa alındı' haberleriyle ilgili olarak yapılan incelemede 13 Mayıs'ta saat 15.50 sıralarında ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kamu binasının 3. katındaki kadınlar tuvaletinde bir şahsın cep telefonu ile gizlice kadınların görüntüsünü almaya çalıştığı, mağdur kadının bağırması üzerine kaçtığı yönündeki ihbara istinaden polis ekipleri hızlı şekilde olay yerine intikal etti. Binada görevli özel güvenlik personeli ile yapılan görüşme ve kamera incelemesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli A.A. (asaleti tasdik olmamış polis memuru) olduğunun anlaşıldığı ve aynı gün görevli olduğu birimde yakalandığı tespit edilmiştir. Ardından şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldığı ve adı geçen polis memurunun soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılarak idari tahkikat başlatıldığı anlaşılmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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