Üye Girişi
Haberler

Düzce'de yapılan operasyonlarda makaron, kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı

Güncelleme:

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 bin 200 adet makaron, 960 paket kaçak sigara ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda makaron, kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Mart tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 bin 200 adet makaron, 960 pakat kaçak sigara ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title