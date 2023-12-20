Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. 28 gram Kubar Esrar, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Bonzai, 4 adet Lyrica, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 bin 120 paket kaçak sigara bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan uygulamada uyuşturucu, kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarla suçlulara geçit vermiyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerinin 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettikleri önleyici faaliyetlerde 28 gram Kubar Esrar, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Bonzai, 4 adet Lyrica, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda 19 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, 1 kişi hakkında ise kaçakçılık suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE