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Düzce'de trafik denetimlerinde 2 bin 726 araca 3 milyon 763 bin 603 lira ceza uygulandı

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Düzce'de trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 726 araca toplamda 3 milyon 763 bin 603 lira ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca 31 araç trafikten men edildi.

Kurallara uymayan sürücülere rekor ceza

DÜZCE - Düzce'de trafik ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan denetimlerde 2 bin 726 araca 3 milyon 763 bin 603 lira ceza uygulandı.

Düzce'de trafik kazalarının azaltılması için polis ekiplerinin denetimleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda, 1 hafta boyunca yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, sürücü belgesi kullandığı araca yetersiz gelen, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, cam filmi takan, kırmızı ışık ihlali yapan, araçlarında bulundurulması gereken malzemeleri bulundurmayan, zorunlu kar lastiği döneminde kar lastiği takmayan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 2 bin 726 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 763 bin 603 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 bin aracın denetlendiği uygulamalarda 31 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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