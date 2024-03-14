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Düzce'de 55 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli şahsın aracında 55 gram uyuşturucu ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli M.Z.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada poşet içerisinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.Z. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli şahsın aracında 55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli M.Z.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada poşet içerisinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. M.Z. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Düzce Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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