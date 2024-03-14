Düzce'de 55 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli şahsın aracında 55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli M.Z.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada poşet içerisinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. M.Z. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE