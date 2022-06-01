Duygu sömürüsüne geçit yok - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 9 kişi hakkında işlem başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede, İhtisas Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı başta olmak üzere ana arter, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapan 9 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından vatandaşların duygularını sömüren 9 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa